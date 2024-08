Professor transforma história em jogo de tabuleiro e engaja alunos Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 29/08/2024 - 22h27 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h25 ) ‌



Ensinar História de forma criativa é um desafio que exige mais do que apenas transmitir fatos e datas. Conheça o trabalho inovador do professor Rodrigo, da Escola Municipal Amador Aguiar, que criou um jogo de tabuleiro para ensinar os conceitos e fases da Pré-História. Através desta abordagem lúdica, ele transforma o passado em uma experiência viva, despertando curiosidade genuína nos alunos e tornando o aprendizado mais envolvente e dinâmico. Confira todos os detalhes deste projeto com Mikael Melo, ao vivo.

