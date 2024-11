Professor e adolescente são vítimas de balas perdidas no Rio de Janeiro Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 31/10/2024 - 14h08 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h15 ) twitter

Dois passageiros de ônibus foram atingidos por balas perdidas durante confrontos entre policiais e criminosos no Rio de Janeiro. Um dos casos envolveu um adolescente de 17 anos que estava dentro de um cletivo na zona norte da cidade. O tiro foi disparado quando policiais militares surpreenderam criminosos em um carro roubado, resultando em uma perseguição na Linha Amarela. Dois criminosos também foram atingidos nessa ação. Não há informações sobre o estado de saúde do adolescente.

Em outro incidente semelhante em Duque de Caxias, um professor foi atingido no braço enquanto retornava do trabalho a bordo de um ônibus pela avenida Presidente Kennedy. Neste caso, a bala também veio do confronto entre policiais e ladrões. O professor recebeu socorro do motorista do ônibus e já teve alta hospitalar.

