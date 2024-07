PRODUTOS CONTRABANDEADOS: GOIÁS É O 3º ESTADO COM O MAIOR NÚMERO DE APREENSÕES DE CONTRABANDO

Aclr |Do canal Record Goiás no YouTube

Matéria exibida no dia 27/06/2024

GOIÁS É O TERCEIRO ESTADO COM O MAIOR NÚMERO DE APREENSÕES DE PRODUTOS CONTRABANDEADOS, FICANDO ATRÁS APENAS DO PARANÁ E DO MATO GROSSO DO SUL. OS DADOS SÃO DA PRF, QUE FEZ UMA ENORME APREENSÃO DE PNEUS.

