Produção de soro antiofídico

Assunto muito importante que pouca gente conhece na hora de salvar vidas: os animais tem um papel importantíssimo. A dose do soro usado em caso de picadas de aranhas e cobras depende de um processo minucioso feito em laboratório, mas que conta com a parte mais importante feita pelos bichos. Confira mais detalhes na reportagem e do mundo rural no site RIC Rural www.ric.com.br/ricrural

