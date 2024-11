Procuradoria do STJD quer a interdição da Arena MRV após cenas de violência Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 12/11/2024 - 10h01 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

#RecordMinas

As cenas de violência na Arena MRV, durante a final da Copa do Brasil, podem obrigar o Atlético-MG a jogar sem torcida. A Procuradoria da Justiça Desportiva denunciou o time por graves falhas em não prevenir e nem conter imediatamente os atos de violência provocados pela torcida. Se condenado, o Atlético-MG pode perder o mando de campo por até 10 jogos, além de ser multado. O julgamento ainda não tem data para acontecer, mas a Procuradoria solicita que o estádio do clube seja interditado e que o galo jogue em outro local até uma decisão do tribunal. A denúncia aponta o lançamento de quatro bombas no gramado, incluindo a que feriu um fotógrafo. Além da tentativa de invasão do gramado em pelo menos dois momentos.

Inscreva-se no canal da RECORD MINAS: https://www.youtube.com/recordtvminas

Acompanhe a RECORD MINAS nas redes sociais:

‌



Instagram: www.instagram.com/recordminas

Twitter: www.twitter.com/recordtvminas

‌



Facebook: www.facebook.com/recordtvminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.