Procura por vacina da Covid-19 aumenta no Rio de Janeiro
04/09/2024 - 19h12 (Atualizado em 05/09/2024 - 02h04 )



A procura pela vacina da Covid-19 aumentou no Rio de Janeiro. Já são mais de 65 mil registros da doença no estado. O movimento de pessoas com sintomas gripais à procura do teste da Covid-19 foi intenso nos postos de saúde. O crescimento no atendimento de adultos chegou a 28%.

