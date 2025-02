Procura por transplante capilar cresce no Brasil; entenda melhor os procedimentos Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 18/02/2025 - 13h10 (Atualizado em 19/02/2025 - 01h18 ) twitter

A calvície é uma condição comum entre os homens, afetando quase metade deles em todo o mundo. No Brasil, mais de 42 milhões lidam com problemas de queda de cabelo. A busca por transplantes capilares no país aumentou 250% nos últimos 11 anos. Recentemente, a morte de um policial civil de São Paulo, que sofreu complicações durante o transplante, gerou preocupação. No entanto, especialistas afirmam que a cirurgia é segura quando normas são respeitadas.

