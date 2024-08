Procura por medicamentos como mounjaro e ozempic cresce e gera mercado ilegal Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 04/08/2024 - 16h00 (Atualizado em 05/08/2024 - 01h09 ) ‌



O excesso de peso já atinge a maioria dos brasileiros. Isso impulsiona a demanda por diferentes meios de emagrecimento, incluindo medicamentos. Aliás, é o que tem acontecido com um medicamento indicado para diabetes, mas que também ajuda a emagrecer. Depois do ozempic, é a vez do mounjaro, que tem como princípio ativo a tirzepatida. O tratamento pode custar até 7 mil euros, mas a procura pelo produto importado é grande, o que faz surgir um mercado oportunista e ilegal.

