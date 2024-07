Aclr |Do canal Record Interior RJ no YouTube

Procura por hospedagens cresce durante as férias escolares de julho

‌



A+

A-

Na Região dos Lagos, quem trabalha e depende do turismo se prepara para receber a os visitantes durante as férias de julho. E já tem hotel com 45% das reservas fechadas.

#feriasdejulho #turismo #regiaodoslagos #economia

#balancogeralinteriorrj #anapaulafarias #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista

Publicidade

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.