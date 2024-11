Procon recebe mais de 130 reclamações sobre serviços de depilação a laser em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 15/10/2024 - 08h38 (Atualizado em 16/10/2024 - 01h36 ) twitter

O Procon de Santa Catarina está emitindo um alerta aos consumidores sobre os serviços de depilação a laser. Desde o início deste ano, já foram registradas mais de 130 reclamações em vinte cidades diferentes do estado, evidenciando problemas relacionados à qualidade do atendimento e à eficácia dos tratamentos. O repórter Arliss Amaro traz os detalhes ao vivo, informando os catarinenses sobre os direitos do consumidor e como proceder em caso de insatisfação com esses serviços. Acompanhe para saber como se proteger e quais medidas tomar se você se sentir prejudicado.

