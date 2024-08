Procon móvel em Uberlândia: atendimento gratuito e de fácil acesso para os consumidores Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 31/07/2024 - 16h45 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h37 ) ‌



O Procon Móvel está levando seus serviços diretamente ao bairro Tubalina, oferecendo atendimento gratuito e de qualidade aos consumidores. A unidade móvel estará estacionada na Praça São Francisco de Paula, de hoje, (31), até sexta-feira, dia 2 de agosto, das 12h às 17h.

A iniciativa visa facilitar o acesso dos moradores do bairro aos serviços do Procon, como registro de reclamações, esclarecimento de dúvidas e denúncias relacionadas a problemas de consumo. Além disso, os cidadãos poderão obter informações sobre o aplicativo "Fale Procon", uma ferramenta digital que agiliza o atendimento e permite acompanhar o andamento das solicitações.

Para ser atendido, basta comparecer à Praça São Francisco de Paula no horário de funcionamento do Procon Móvel. Não é necessário agendamento prévio, e o atendimento será realizado por ordem de chegada. Essa é uma excelente oportunidade para os moradores do Tubalina resolverem pendências e garantirem seus direitos como consumidores.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.