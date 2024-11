Procon investiga aumento abusivo no preço de combustíveis durante a Oktoberfest Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 15/10/2024 - 08h20 (Atualizado em 16/10/2024 - 01h36 ) twitter

O Procon de Blumenau está investigando uma denúncia de aumento abusivo no preço dos combustíveis durante a Oktoberfest. O aumento teria sido aplicado no início do evento, levantando suspeitas sobre práticas ilegais de preços por parte dos postos de combustíveis na cidade. A reportagem traz mais detalhes com Moisés Stuker ao vivo, que também fala sobre as ações do Procon para averiguar a situação e proteger os consumidores. Saiba como essa alta afeta os motoristas e o andamento da festa mais popular da região.

