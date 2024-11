Procon encontra 15 mil litros de cachaça falsificada em depósito clandestino de Uberlândia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 16/10/2024 - 09h56 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h46 ) twitter

Um depósito clandestino de bebidas alcoólicas foi descoberto hoje no bairro Martins, em Uberlândia, durante uma ação do Procon. No local, fiscais apreenderam 15 mil litros de cachaça falsificada, além de garrafas e rótulos prontos para comercialização. A bebida era envasada e rotulada sem qualquer condição de higiene, representando risco à saúde pública.

Durante a operação, quatro trabalhadores estavam no imóvel, realizando o envase e o armazenamento da cachaça. Todos foram ouvidos e liberados pelas autoridades. Os dois responsáveis pelo depósito, por sua vez, serão processados administrativamente pelo Procon. A ação faz parte de um esforço para combater a falsificação e venda ilegal de bebidas na cidade.

