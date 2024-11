Procon e Ministério Publico investigam possível aumento abusivo no preço da Gasolina comum Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 24/10/2024 - 11h43 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h34 ) twitter

O Procon de Santa Catarina notificou de combustíveis do estado pelo aumento abrupto nos preços da gasolina comum. Numa reunião realizada quarta-feira, representantes do Ministério Público e dos postos de combustível discutiram a situação e possíveis medidas para serem adotadas. A diretora do Procon, Michele Alves, e o promotor de justiça, Wilson Paulo Mendonça Neto, participaram do encontro.

