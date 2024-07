PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS: MÉDICOS REAGEM À PROIBIÇÃO GENERALIZADA DO FENOL

Aclr |Do canal Record Goiás no YouTube

Matéria exibida no dia 28/06/2024

A PROIBIÇÃO DO USO DE FENOL, EM PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS, DESAGRA OS MÉDICOS. O PRODUTO ERA MUITO USADO POR DERMATOLOGISTAS. MAS A VENDA ESTAVA DESCONTROLADA. ERA FÁCIL COMPRAR ATÉ PELA INTERNET. O PERIGO DO FENOL FICOU EVIDENTE DEPOIS QUE UM EMPRESÁRIO MORREU NUMA CLÍNICA DE ESTÉTICA. E APESAR DO CASO TER SIDO COM UM HOMEM, O PROCEDIMENTO É MAIS COMUM ENTRE MULHERES.

