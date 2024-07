Aclr |Do canal Record News no YouTube

Problemas podem aumentar custos de produção no país

O termo "Custo Brasil" se refere a um conjunto de problemas que aumentam os custos de produção, prejudicam a competividade e dificultam o crescimento econômico do país, esses custos adicionais estão relacionados a diversos fatores, tais como infraestrutura precária, burocracia excessiva e impostos elevados. A redução desse custo é um desafio para o país e envolve adoção de diversas medidas. Para entender melhor, conversamos com o Solomar Rockembach, presidente do Conselho Federal dos Técnicos Industriais.

