Problemas em voo de Natal a Belo Horizonte atrasam decolagem 13/08/2024 - 12h18 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h27 )



Um voo com destino a Belo Horizonte (MG) enfrentou problemas que resultaram no atraso da decolagem. O avião deveria ter partido às duas e meia da madrugada do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Inicialmente, o atraso foi causado por um pneu furado que necessitou de manutenção. Após o conserto do pneu, uma nova demora ocorreu devido à falta de tripulação disponível para operar o voo.

