Problema na rede de drenagem provoca buraco em avenida de BH

Por causa da chuva dos últimos dias, uma cratera se abriu na calçada da avenida Nossa Senhora do Carmo, na região centro-sul de Belo Horizonte. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, houve um problema na rede de drenagem de águas pluviais. O buraco não afeta o trânsito na região. Os reparos estão sendo feitos pelas equipes da SUDECAP (Superintendência de Desenvolvimento da Capital) e a previsão de conclusão dos trabalhos é até o final desta semana. Veja a reportagem completa no vídeo acima.

