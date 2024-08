Prisioneiros libertados em acordo entre Estados Unidos e Rússia chegam a seus países Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 02/08/2024 - 15h43 (Atualizado em 03/08/2024 - 02h00 ) ‌



Os prisioneiros libertados após um acordo entre os Estados Unidos e a Rússia chegaram aos seus respectivos países. O voo com os americanos pousou em uma base aérea perto de Washington no fim da noite. Os prisioneiros foram recebidos por parentes e pelas autoridades locais. Em Moscou, o presidente Vladimir Putin recebeu os russos libertados pelos Estados Unidos no aeroporto. A negociação envolveu seis países, incluindo a Turquia como local para a troca de prisioneiros.

