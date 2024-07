Aclr |Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube

Prisão no Planalto Norte: homem é detido com crack em caixa de fio dental

‌



Um homem de 24 anos foi preso no Planalto Norte, junto com seu primo de 13 anos. O suspeito estava com crack, que estava escondido em uma caixa de fio dental. Este caso chamou atenção pelas circunstâncias inusitadas e pela presença do menor. Acompanhe a reportagem para mais detalhes sobre esta prisão.

