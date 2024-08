Prisão em Papanduva: homem acusado de estupro e importunação sexual Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 14/08/2024 - 15h14 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h46 ) ‌



Em Papanduva, no Planalto Norte, um homem foi preso sob a acusação de cometer estupro e importunação sexual. A prisão ocorreu após investigações detalhadas que apontaram para sua possível envolvimento em crimes sexuais. As autoridades estão trabalhando para esclarecer os detalhes do caso e garantir que a justiça seja feita. Acompanhe a reportagem completa com Edinei Wassoaski, que traz todos os detalhes sobre a prisão e as investigações em curso.

