Prisão de homem com faca e crack é destaque no Giro de Ocorrências
21/10/2024 - 14h53 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h49 )

Durante uma operação policial, um homem armado com uma faca foi flagrado portando crack e acabou preso. A abordagem ocorreu em uma região conhecida pelo tráfico de drogas, e a presença do suspeito chamou a atenção dos agentes. Ao ser revistado, além da arma branca, uma quantidade de crack foi encontrada com ele, resultando em sua prisão em flagrante. O caso foi encaminhado para a delegacia, onde o homem agora enfrenta acusações de posse de drogas e porte de arma ilegal. Acompanhe os detalhes dessa ocorrência no Giro de Ocorrências.

