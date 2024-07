“Priorizamos salvar vidas”, afirma presidente da OAB sobre incêndio que atingiu prédio em Brasília Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 27/07/2024 - 13h16 (Atualizado em 28/07/2024 - 01h24 ) ‌



Um incêndio atingiu a sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Brasília, na manhã deste sábado (27). Em entrevista ao Fala Brasil, o presidente do órgão, Beto Simonetti informou que foi notificado sobre o incidente aproximadamente uma hora após seu início. Ele destacou a mobilização imediata do corpo funcional e a presença das forças militares do Distrito Federal. Cinco pessoas estavam no prédio durante o incêndio e foram resgatadas com sucesso.

