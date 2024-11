Principal avenida de Chapecó será bloqueada neste sábado e domingo Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 15/11/2024 - 10h00 (Atualizado em 17/11/2024 - 01h18 ) twitter

ma das principais avenidas de Chapecó será bloqueada neste fim de semana para a execução de obras de revitalização. O objetivo é melhorar a infraestrutura e a qualidade do tráfego na região, com intervenções que incluem a renovação do asfalto, sinalização e melhorias no espaço urbano. A Prefeitura de Chapecó informa que o bloqueio afetará o fluxo de veículos, e os motoristas devem buscar rotas alternativas durante os dois dias de obras.

