Aclr |Do canal PlayPlus no YouTube

Primeiros episódios de DOC Investigação vão ao ar neste domingo (14) no PlayPlus

Alto contraste

A+

A-

Os crimes reais de maior repercussão no país são tema da nova série documental da RECORD: o DOC Investigação, que estreia neste domingo (14), no PlayPlus. Ao todo, 12 capítulos com informações inéditas e exclusivas mostram que toda história - mesmo a mais conhecida - sempre esconde algum segredo.

O DOC Investigação estreia com a liberação de três episódios: a morte do menino Bernardo Boldrini; o caso do ator Jeff Machado, que foi encontrado em um baú; e o misterioso assassinato da família Pesseghini. É imperdível e exclusivo para assinantes PlayPlus.

#PlayPlus #DOCInvestigação

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.