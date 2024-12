Primeiros dias de dezembro contam com chuva, mas com reviravolta no meio da semana Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 02/12/2024 - 15h42 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dezembro chegou e, com ele, a chuva também se fez presente nos primeiros dias do mês em Santa Catarina. Segundo a previsão do tempo divulgada pela Defesa Civil do estado, as condições climáticas indicam que a semana será marcada por chuvas constantes em diversas regiões, incluindo Joinville. Mas será que o tempo instável vai continuar até o fim da semana? Mikael Melo traz todos os detalhes da previsão e orientações importantes para a população se manter preparada diante das mudanças climáticas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.