Primeiro ônibus elétrico de Florianópolis começa a circular na quinta-feira

A partir desta quinta-feira, 24 de outubro, Florianópolis marca o início de uma nova era no transporte público com a estreia de seu primeiro ônibus elétrico. O veículo será integrado ao sistema de transporte da capital e deverá operar em várias linhas, trazendo benefícios tanto para o meio ambiente quanto para a população, com redução de emissões e maior eficiência energética. Essa inovação faz parte dos esforços da cidade em promover soluções de mobilidade sustentável e é um passo importante para um futuro mais ecológico. Confira mais detalhes com o repórter Arliss Amaro, direto de Florianópolis.

