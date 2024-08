Primeiro boletim da safra do ano aponta controle eficaz da cigarrinha-do-milho nas lavouras de SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 13/08/2024 - 08h23 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h45 ) ‌



Os produtores catarinenses podem comemorar uma boa notícia nesta safra. O primeiro boletim do ciclo 2024/2025 traz informações positivas sobre o monitoramento da cigarrinha-do-milho, um inseto que pode comprometer a produção agrícola. De acordo com o relatório, até o momento, não foram registrados riscos significativos para a safra, indicando que as medidas de controle estão sendo eficazes. O repórter Geovan Petry traz as atualizações diretamente de Chapecó, com detalhes sobre as condições da safra e as perspectivas para os próximos meses.

