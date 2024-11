Primeira parcela do 13º salário deve ser paga até sexta: como se organizar Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 25/11/2024 - 10h08 (Atualizado em 26/11/2024 - 01h17 ) twitter

Com a primeira parcela do 13º salário a ser paga até esta sexta-feira, é hora de pensar em como usar esse dinheiro extra de maneira eficiente. O final de ano traz muitas despesas, e é importante se organizar para aproveitar essa quantia de forma estratégica. Neste vídeo, Pedro Mariano traz dicas de planejamento financeiro para ajudar você a organizar as contas, poupar para o futuro e ainda aproveitar as festas de fim de ano sem comprometer o orçamento. Não deixe de conferir essas orientações para um 13º salário bem aproveitado.

