Primeira parcela do 13º salário deve ser paga até 30 de novembro Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 01/11/2024 - 08h16 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º salário de 2024 é 30 de novembro, e a segunda parcela deverá ser paga até 20 de dezembro. Esses são os prazos máximos definidos por lei, e o pagamento pode variar de acordo com a empresa. Se o depósito do 13º não for cumprido até os dados estipulados, o trabalhador tem o direito de notificar a empresa sobre o atraso.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.