Primeira-ministra de Bangladesh renuncia e foge em meio a protestos que deixaram 300 mortos no país Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 05/08/2024 - 11h17 (Atualizado em 06/08/2024 - 02h08 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A primeira-ministra de Bangladesh renunciou ao cargo e fugiu do país, em meio à onda de protestos que já resultou em 300 mortos. Milhares de manifestantes foram às ruas para protestar contra uma polêmica decisão do governo que restabeleceu cotas de empregos para parentes de veteranos de guerra. Atualmente, estima-se que cerca de 18 milhões de jovens estão procurando emprego no país. Em meio ao cenário caótico, manifestantes invadiram a casa da ministra, que precisou sair às pressas do país.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

Publicidade

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.