Primeira-ministra de Bangladesh renuncia ao cargo e foge do país em meio a uma onda de protestos

A primeira-ministra de Bangladesh renunciou ao cargo e deixou o país durante uma onda de protestos que resultaram na morte de pelo menos 300 pessoas. Manifestantes invadiram a residência dela, que teve de sair rapidamente do território. Os protestos foram motivados por uma decisão do governo relacionada à reestabelecimento de cotas para empregos destinados a parentes de veteranos de guerra. Estima-se que cerca de 18 milhões de jovens estejam buscando emprego no país. As Forças Armadas anunciaram a criação de um governo interino sob comando militar e impuseram um toque de recolher por tempo indeterminado.

