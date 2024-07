Primeira cidade provisória é inaugurada no RS

Aclr |Do canal Record News no YouTube

Hoje (04) foi inaugurada a primeira "cidade provisória" no Rio Grande do Sul. O objetivo é acolher desabrigados pelo desastre, que deixou mais de 100 mortes no estado.

