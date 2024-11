Primeira apresentação do projeto Brincadeiras Musicais acontece em Joinville Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 29/10/2024 - 15h44 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h22 ) twitter

A primeira apresentação do projeto Brincadeiras Musicais em Joinville foi um sucesso absoluto, encantando o público presente. O evento trouxe uma mistura de música, diversão e interatividade, proporcionando uma experiência única para as crianças e suas famílias. Com atividades lúdicas e apresentações envolventes, o projeto promete ser um marco na programação cultural da cidade, incentivando a participação das crianças na música e no entretenimento. Venha conferir os melhores momentos desse evento inesquecível!

