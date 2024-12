Primeira apresentação do concerto de Natal em Florianópolis acontece nesta quinta-feira Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 05/12/2024 - 08h55 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Concerto de Natal de Florianópolis começa hoje com uma apresentação de coral no Palácio Cruz e Sousa. O espetáculo, que também acontecerá no dia 17, promete encantar o público com músicas natalinas e um ambiente festivo. Gabriel Prada traz os detalhes sobre o que os espectadores podem esperar dessa celebração especial de fim de ano na capital catarinense.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.