PRF recupera 357 kg de queijo furtado em Uberaba e prende suspeito em Betim | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/08/2024 - 08h33 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h52 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma carga de 357 quilos de queijo, furtada em Uberaba, foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta quinta-feira na BR-262, nas proximidades de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. O veículo, conduzido por um suspeito de 25 anos, foi abordado pelos agentes, que encontraram no interior do carro caixas contendo queijos mussarela e prato.

O motorista afirmou que havia pegado a carga em Uberaba e que a entregaria em Vespasiano, mas não possuía nenhuma nota fiscal para comprovar a origem dos produtos. Após a verificação, a PRF constatou que a carga havia sido furtada na tarde do dia anterior. O suspeito foi preso por receptação e, juntamente com os queijos recuperados, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Betim para as devidas providências.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=k-5q3xp7K9o

👉 https://www.youtube.com/watch?v=bp2vIeSY9pc

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=3SKADil5Q8E

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberaba #furto #queijo

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.