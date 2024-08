Previsão do tempo para sexta-feira: sol, nuvens e nevoeiros em SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 01/08/2024 - 21h00 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h48 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nesta sexta-feira (02), a previsão do tempo para Santa Catarina indica um dia com sol e muitas nuvens, com a formação de nevoeiros mais densos, especialmente no litoral. As neblinas devem começar na manhã, principalmente nas regiões do centro ao leste do estado, dissipando-se ao longo do dia. Confira todos os detalhes na Central do Tempo com Cibelly Favero.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.