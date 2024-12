Previsão de tempestades e ventos fortes no Oeste catarinense Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 07/12/2024 - 09h29 (Atualizado em 08/12/2024 - 01h14 ) twitter

A previsão para o final de semana no Oeste catarinense indica a aproximação de tempestades com ventos fortes e risco de inundações. Milena Bender traz as atualizações de Chapecó, alertando sobre as condições climáticas que devem afetar a região.

