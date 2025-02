Prévia de inflação sobe 1,23% em fevereiro maior avanço para o mês desde 2016 Aclr|Do canal Record News no YouTube 25/02/2025 - 14h12 (Atualizado em 26/02/2025 - 08h22 ) twitter

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA-15, registrou uma alta de 1,23% nos preços em fevereiro. Esse número é considerado a prévia da inflação oficial do país. O resultado está acima do número registrado em janeiro, de 0,11%. Segundo o IBGE, essa é a maior alta do IPCA-15 desde abril de 2022 e o maior avanço para o mês de fevereiro desde 2016. A alta de fevereiro foi puxada, sobretudo, pelo setores de educação e de habitação, influenciada pelos avanços da energia elétrica residencial e das taxas de água e esgoto.

