Prévia da inflação fica em 0,30% em junho

A prévia da inflação de julho calculada pelo IBGE ficou em 0,30%. Este índice é inferior ao registrado em junho (0,39%). Os grupos que mais impactaram a inflação neste mês foram transportes, com alta de 1,12%, habitação, com aumento de 0,49%, e saúde, com elevação de 0,33%.

