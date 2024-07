Prevenção diária com a dengue

Aclr |Do canal Record Interior RJ no YouTube

O estado do Rio registrou mais de 270 mil notificações para dengue, além de 8 internações e 196 mortes confirmadas. Em Campos, a maior cidade do interior do estado, os cuidados no controle da doença continuam.

#dengue #mosquito #transmissao #saudepublica

