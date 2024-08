Prevenção de estragos: governo encaminha recomendações aos municípios catarinenses Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 01/08/2024 - 09h02 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h50 ) ‌



O governo de Santa Catarina encaminhou uma série de recomendações para os municípios com o objetivo de minimizar os estragos causados por eventos climáticos adversos. Essas diretrizes foram elaboradas para ajudar as cidades a se prepararem melhor e a responderem de forma mais eficaz a desastres naturais, como enchentes e tempestades. A ação visa proteger a infraestrutura e garantir a segurança das comunidades locais. O repórter Moisés Stuker traz todas as informações ao vivo sobre como as cidades catarinenses estão se adaptando a essas novas orientações e quais são os próximos passos para a implementação dessas medidas preventivas.

