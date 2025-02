Preta Gil ganha salva de palmas e carinho da equipe de hospital ao receber alta Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 12/02/2025 - 16h49 (Atualizado em 14/02/2025 - 01h03 ) twitter

Depois de quase dois meses internada em São Paulo, Preta Gil recebeu alta do hospital e ganhou uma baita homenagem da equipe médica. Os profissionais fizeram fila para receber a cantora, com direito a balões dourados e uma salva de palmas. Nas redes sociais, ela falou sobre a nova etapa do tratamento contra o câncer, em que continuará usando a bolsa de colostomia, e a readaptação em casa. “Estou aqui estranhando a minha cama, no hospital já estava tudo no esquema”, declarou. “Tudo isso requer paciência”, completou Preta.

