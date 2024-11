Pressão 12 por 8 passa a ser considerada "elevada" Aclr|Do canal Record News no YouTube 19/10/2024 - 12h30 (Atualizado em 20/10/2024 - 01h02 ) twitter

A pressão 12 por 8 não é mais considerada normal, essa nova diretriz passou a ser adotada por cardiologistas de diversas partes do mundo que se reuniram recentemente no Congresso Europeu de Cardiologia, em Londres. Sobre o assunto, falamos com a doutora Maria Teresa Nogueira Bombig, cardiologista especialista em Hipertensão e coordenadora da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo.

