Presos serram grade e fogem de escolta em Contagem | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 29/08/2024 - 08h50 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Motoristas flagraram a fuga de dois presos que estavam sendo transferidos em uma viatura do Departamento Penitenciário de Minas Gerais pela Via Expressa, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A dupla escapou enquanto era levada de Três Corações, no Sul de Minas, para a Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. Segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), havia três detentos no cofre da viatura; dois deles usaram uma serra para cortar a grade de proteção e quebraram o vidro, fugindo pela rodovia. O terceiro preso permaneceu no veículo.

Imediatamente após a fuga, os policiais penais iniciaram uma perseguição, conseguindo capturar um dos fugitivos logo em seguida. O segundo detento, de 27 anos, conseguiu escapar e permaneceu foragido até a noite, quando foi recapturado pela polícia. Durante a ação, os policiais dispararam tiros para o alto na tentativa de deter os fugitivos. Em resposta ao ocorrido, o Departamento Penitenciário de Minas Gerais anunciou a abertura de uma investigação administrativa para apurar as circunstâncias e as responsabilidades pela fuga.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=1349bhfQi1k

👉 https://www.youtube.com/watch?v=SIOxbJsJrfE

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=jIgEKagFaJg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.