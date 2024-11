Presos responsáveis por laudos falsos para transplante de órgãos infectados com HIV Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 17/10/2024 - 16h45 (Atualizado em 18/10/2024 - 02h07 ) twitter

Uma falha operacional teria sido a causa do transplante de órgãos infectados com o vírus HIV em 6 pacientes no Rio. Duas pessoas foram presas suspeitas de serem responsáveis pelos laudos falsos, que atestaram a qualidade dos órgãos.

