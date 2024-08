Presos que fugiram de viatura da polícia são recapturados em MG Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 29/08/2024 - 11h08 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h12 ) ‌



Em Betim, Minas Gerais, dois homens foram recapturados após fugirem de uma viatura da polícia. O incidente ocorreu enquanto o veículo estava parado em um congestionamento. Os indivíduos estavam sendo levados ao fórum de Belo Horizonte no momento da fuga. Acredita-se que eles tenham conseguido cortar a grade da viatura para escapar.

Após a fuga, um dos homens pulou o muro de uma residência nas proximidades e trocou de roupa na tentativa de despistar os agentes. Uma moradora relatou que notou a falta do uniforme do marido ao usar a máquina de lavar roupas e encontrou o uniforme escondido entre as peças lavadas. A calça encontrada correspondia à vestimenta usada pelo fugitivo no momento da fuga. Os policiais conseguiram localizar e detê-lo posteriormente.

