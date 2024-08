Presos iniciam rebelião e ateiam fogo em objetos no presídio de Patos de Minas | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 22/08/2024 - 07h51 (Atualizado em 23/08/2024 - 02h11 ) ‌



Um incêndio foi registrado no Presídio Sebastião Satiro, em Patos de Minas, após detentos de uma das galerias terem iniciado o fogo em roupas e objetos, que foram arremessados nas alas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência, mas, ao chegarem ao local, os policiais penais já haviam controlado a situação, evitando maiores danos.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o episódio foi classificado como uma subversão da ordem, uma situação em que o controle da unidade não é perdido e os eventos são rapidamente contidos sem feridos. As chamas foram controladas pelos próprios policiais penais, que receberam apoio de agentes de Patrocínio na retirada dos presos das celas para a realização de uma conferência estrutural. Não foram identificados danos que exigissem o isolamento das celas.

Ainda segundo a Sejusp, o incidente não afetou a rotina do presídio, que segue funcionando normalmente. A motivação inicial do protesto dos presos teria sido a retirada dos pontos de energia de dentro das celas, ocorrida na segunda-feira. A direção do presídio informou que a subversão da ordem será investigada por meio de um procedimento interno.

