Preso suspeito de ter matado dona de lanchonete em Quissamã

A família de Luciana da Penha acompanha o defecho do crime que tirou a vida da comerciante, no mês passado, em Quissamã. O principal suspeito de ter atirado contra a vítima foi preso nesse fim de semana. Agora as investigações continuam com o objetivo de localizar outros envolvidos no assassinato.

