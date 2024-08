Preso por incendiar ônibus em BH confessa que cometeu crime a mando de detentos em Patrocínio Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 14/08/2024 - 15h24 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h49 ) ‌



O jovem, de 23 anos, confessou que incendiou o ônibus em Belo Horizonte a mando de detentos da cidade de Patrocínio, no Alto Paranaíba. A prisão foi feita pela Polícia Militar (PM) da capital mineira nesta terça-feira (13).

O ônibus do transporte público foi incendiado na MG-010. Quando a PM e o Corpo de Bombeiros chegaram ao local já encontraram o veículo tomado pelas chamas. Os militares trabalharam no combate do incêndio. Ninguém ficou ferido.

O suspeito, de 23 anos, confessou que o crime foi encomendado por detentos da cidade de Patrocínio. A informação era a mesma que constava em uma carta entregue ao motorista do ônibus. O relato denuncia supostos maus-tratos contra os detentos e visitantes na Penitenciária Deputado Expedito Faria Tavares, na cidade do Alto Paranaíba.

A carta também trazia uma ameaça caso os detentos continuassem sendo maltratados.

